- Comitetul național pentru vaccinare (CNCAV) avertizeaza ca circula informații inșelatoare despre o așa-zisa oprire a campaniilor de vaccinare COVID in mai multe state europene, acuzand ca sunt amestecate jumatați de adevar cu jumatați de neadevar. CNCAV precizeaza, miercuri, intr-un comunicat de presa,…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anticoronavirus, a lamurit, intr-o conferința de presa, problematica amanarii rapelului la vaccinul COVID, in Romania. Valeriu Gheorghița a precizat ca, la acest moment, Romania nu ia in calcul amanarea administrarii celei de-a…

- Oamenii de stiinta nu sunt 100% increzatori ca vaccinurile anti-COVID-19 vor functiona si in cazul noii variante de coronavirus de tip nou detectate in Africa de Sud, a afirmat luni Robert Peston, editor politic al canalului ITV, citand un consilier stiintific neidentificat al guvernului britanic, relateaza…

- Guvernul a decis sa amane pana la 1 septembrie 2021 indexarea cuantumurilor pensiilor militare de stat cu rata medie anuala a inflatiei. Decizia de amanare a fost motivata de constrangerile bugetare severe cauzate de gestionarea pandemiei de COVID-19, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului…

- Autoritatile au decis ca, incepand de luni, restaurantele, cafenelele, barurile si salile de jocuri de noroc din municipiul Bistrita sa isi reia activitatea in interior, cele din domeniul HORECA in limita a 30% din capacitate, dupa ce incidenta cazurilor de COVID-19 a coborat sub 3 la mia de locuitori,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca medicul militar Valeriu Gheorghița este coordonator al campaniei de vaccinare la nivel național anti-COVID-19. Elaborarea strategiei de vaccinare anti-COVID va fi gata saptamana viitoare. Valeriu Gheorghița este medic primar…

- Campania de testare si de carantinare desfasurata de Slovacia in ultimele doua saptamani a contrbuit semnificativ la scaderea cu mai mult de jumatate a ratei infectarilor cu noul coronavirus, a declarat luni prim-ministrul Igor Matovic intr-o conferinta de presa, transmite Reuters, citata de Agerpres.…

- Un tribunal din Emiratele Arabe Unite a condamnat doua persoane, inclusiv un jurnalist de televiziune, la doi ani de inchisoare pentru o știre „fabricata” cu privire la moartea cauzata de Covid-19 a cinci membri ai unei familii, a informat presa de stat, conformt The Guardian. O investigație jurnalistica…