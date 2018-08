Stiri pe aceeasi tema

- F. Mogherini vrea mai multe responsabilitati pentru migranti Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a adresat joi un apel statelor membre ale Uniunii Europene sa îsi asume "mai multe responsabilitati" pentru gasirea unei solutii la problema spinoasa a porturilor de debarcare…

- Un purtator de cuvant al sefei diplomatiei europene Federica Mogherini a declarat ca negocierile asupra programului vechi de trei ani al Operatiunii Sophia vor continua miercuri la Viena, unde se vor reuni ministrii apararii din tarile UE, potrivit Agerpres. Negocierile se concentreaza…

- O dezbatere asupra modului in care ar trebui revizuita lupta Uniunii Europene (UE) impotriva traficului de fiinte umane pe Marea Mediteraneana va avea loc saptamana aceasta la nivel de ministri ai apararii, au anuntat negociatori marti, dupa ce au constatat un impas, informeaza dpa. Un purtator de cuvant…

- Ministrii de interne din tarile membre ale Uniunii Europene se reunesc joi, in cadru informal, in orasul austriac Innsbruck pentru a analiza mai detaliat ideea crearii unor noi tipuri de centre pentru migranti, relateaza dpa, informeaza Agerpres.Acordul convenit de liderii statelor UE in luna…

- State europene membre NATO resping critici americane potrivit carora nu cheltuiesc suficient cu apararea, in contextul in care locatarul Casei Albe Donald Trump exercita presiuni in acest sens inaintea summitului de saptamana viitoare al Aliantei Nord-Atlantice, relateaza Teh Associated Press, informeaza…

- Spania probabil va prelua, dupa Brexit, cu sustinerea Frantei, comandamentul Misiunii maritime a Uniunii Europene pentru combaterea pirateriei in zona Cornului Africii, inlocuind Marea Britanie, anunta diplomati europeni citati de cotidianul Le Figaro.Potrivit Mediafax, Spania, care asuma…

- Statele membre NATO estimeaza ca vor spori cheltuielile in domeniul apararii cu aproape 4% in 2018 fata de anul precedent, a declarat joi la Bruxelles secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in contextul in care ministrii ai apararii din cadrul NATO au aprobat noi masuri de consolidare a Aliantei,…

- Statele membre ale Uniunii Europene au recunoscut marti ca sunt inca departe de gasirea unui compromis pentru deblocarea reformei sistemului european de azil, intr-un context politic facut si mai dificil de accederea la putere a unui guvern populist in Italia, transmite AFP, informeaza Agerpres.Ministrii…