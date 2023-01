Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul britanic al Apararii a anuntat luni un nou pachet de ajutor militar destinat Ucrainei, confirmand trimiterea catre aceasta a 14 tancuri Challenger 2, in timp ce a cerut Germaniei sa autorizeze la randul ei Polonia si Finlanda sa ofere Ucrainei tancuri germane Leopard pentru a o sustine…

- Polonia este gata sa livreze Ucrainei o companie de tancuri Leopard cerute de Kiev, in cadrul unei coalitii internationale, a declarat miercuri presedintele polonez, informeaza AFP, transmite AGERPRES . „O companie de tancuri de asalt Leopard (14 blindate) va fi transmisa in cadrul unei coalitii care…

- Serghei Șoigu a propus, creșterea intervalului de varsta pentru serviciul militar rusesc obligatoriu pentru a acoperi cetațenii ruși cu varsta cuprinsa intre 21 și 30 de ani și sporirea numarului de militari activi de la 1 milion la 1,5 milioane in contextul razboiului din Ucraina, in timpul unei reuniuni…

- Cea mai buna varianta pentru securitatea Poloniei este dislocarea lansatoarelor Patriot pe teritoriul Ucrainei, insa aceasta decizie apartine aliatilor, a declarat, vineri, presedintele Poloniei, Andrzej Duda, in cadrul unei conferinte de presa comune cu presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, presedintele…

- Ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, a declarat ca a cerut Germaniei sa trimita in Ucraina lansatoarele Patriot oferite Poloniei imediat dupa ce o racheta a lovit teritoriul polonez, saptamana trecuta. „Dupa noile atacuri cu rachete rusesti, am cerut Germaniei sa transfere Ucrainei bateriile…

- Ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, a declarat ca a cerut Germaniei sa trimita in Ucraina lansatoarele Patriot oferite Poloniei imediat dupa ce o racheta a lovit teritoriul polonez, saptamana trecuta, informeaza Agerpres.

- Varșovia și-a indreptat atenția spre Coreea de Sud pentru acorduri privind achiziția de arme, pe motiv ca echipamentele militare de acolo sunt mai ieftine decat alternativele americane și europene și se produc mai rapid. Acordurile vin in contextul in care in urma cu cateva luni, ministrul polonez al…

- Ministrul apararii al Ucrainei este increzator ca Kievul va obține in cele din urma tancuri și avioane de lupta occidentale pentru a ajuta la impingerea forțelor ruse din țara sa, dar crede ca Washingtonul va trebui sa conduca inainte ca aliații sa-i urmeze, noteaza Politico. Fii la curent…