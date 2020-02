Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a recomandat ca ministrii si diplomatii sa nu participe la reuniunea anuala a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor de luna viitoare de la New York din cauza riscului epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters si AFP. Peste 7.000 de persoane participa de…

- Japonia a anuntat joi ca pregatirile pentru vizita de stat a presedintelui chinez Xi Jinping, planuita sa aiba loc in aprilie, continua conform programului, in pofida epidemiei de coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.'Lucrurile sunt pe calea cea buna pentru vizita presedintelui…

- Actiunile europene au scazu miercuri aproape de cel mai redus nivel din ultimele patru luni, pe fondul epidemiei de coronavirus care a amplificat temerile referitoare la impactul acesteia asupra cresterii economice globale, companii mari avertizand in privinta profiturilor, transmite Reuters.Citește…

- Economiile asiatice ar putea pierde 105 - 115 miliarde de dolari din produsul intern brut (PIB) in acest an, din cauza scaderii turismului in urma izbucnirii epidemiei de coronavirus, arata un raport ING publicat luni și citat de Reuters, potrivit Agerpres.„Daca presupunem ca turismul catre…

- Evenimentele din ultimele doua zile ale Carnavalului de la Venetia, manifestare fastuoasa care atrage turisti din lumea intreaga, au fost anulate din cauza epidemiei cu noul coronavirus, a anuntat duminica presedintele Regiunii Veneto, Luca Zaia, potrivit Reuters.

- Apple prelungeste perioada in care magazinele din China ale companiei vor ramane inchise dn cauza epidemiei provocate de nou coronavirus, chiar daca lucreaza pentru redeschiderea birourilor corporative si a centrelor de contact, a anuntat producatorul de iPhone-uri, citat de Reuters, potrivit news.ro.La…

- Economia din Hong Kong s-a contractat in 2019, pentru prima data de la criza financiara globala, arata datele guvernamentale, pe fondul manifestatiilor menite sa denunte regresul libertatilor si ingerinta tot mai mare a Beijingului in problemele regiunii semiautonome, dar si al efectelor razboiului…

- Statele Unite colaboreaza foarte stans cu China in lupta impotriva epidemiei noului coronavirus chinez, anunta presedintele american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Avertizare METEO de ULTIMA ORA - Sunt vizate 27 de județe din Romania ”Noi lucram foarte…