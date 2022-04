Miniştri şi congresmeni pozitivi la COVID-19 după un dineu de gală în SUA COVID-19 si-a facut o aparitie remarcata la unul dintre cele mai prestigioase dineuri din capitala americana in weekend, ministri, congresmeni si jurnalisti care au fost prezenti acolo prezentand teste pozitive miercuri, noteaza AFP prealut de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria va anula toate restrictiile anti-COVID-19 incepand de vineri, 1 aprilie, inclusiv obligativitatea de purtare a mastii sanitare in spatiile inchise si interdictiile de calatorie care ii vizau pe turistii straini din tarile cu focare majore de coronavirus, a anuntat miercuri ministrul bulgar…

- Aproape 14.000 de persoane s-au vaccinat impotriva Covid in ultima saptamana, dintre care doar 1.900 au primit prima doza de vaccin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Prefectul de Neamt, Vasile-Adrian Nita, a anuntat, joi, ca a fost depistat primul caz de COVID-19 la un refugiat ucrainean cazat in judet, potrivit Agerpres.Este vorba de un barbat in varsta de 64 ani care sufera de mai multe afectiuni medicale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- China continentala a inregistrat primele doua decese din cauza COVID-19 de mai mult de un an, a anuntat sambata Comisia nationala pentru sanatate, intr-un moment in care aceasta tara se confrunta cu cea mai mare recrudescenta de coronavirus de la inceputul pandemiei, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Un numar de 1.626 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 1.117 mai putine decat in ziua anterioara, fiind efectuate peste 18.000 de teste, a informat, duminica, Ministerul Sanatatii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Secretarul de stat Andrei Baciu (PNL), numit in locul lui Valeriu Gheorghița la conducerea CNCAV, anunța miercuri ca vaccinarea impotriva coronavirusului va fi transferata „in cateva saptamani” catre medicii de familie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Orasul Otopeni are in continuare cea mai mare incidenta a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 din judetul Ilfov, aceasta fiind, sambata, de 38,25 la mia de locuitori, in scadere fata de ziua precedenta (38,68). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele SUA, Joe Biden, pregatește o declarație in urma careia va declara ca pandemia de Covid-19 nu mai este considerata o situație de criza. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …