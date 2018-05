Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca plangerea penala depusa de liderul PNL, Ludovic Orban, pe numele premierului Viorica Dancila face parte din strategia președintelui Klaus Iohannis de a scapa de guvernul PSD. Citește și: Ludovic Orban, prima declarație dupa ce le-a facut plangere…

- Premierul Viorica Dancila s-a ales cu o plangere penala depusa de liderul PNL, Ludovic Orban, la Parchetul General. Ministrul de Interne, Carmen Dan, susține ca a vorbit cu Viorica Dancila, iar aceasta a luat decizia de a merge mai departe și nu intenționeaza sa dea niciun pas in spate in acest razboi.”Am…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, susține ca Viorica Dancila nu va demisiona, intrebandu-se totodata daca președintele Iohannis ar mai fi cerut demisia premierului așa insistent, daca ar fi fost vorba de un barbat prim-ministru. „(…) PSD este un partid puternic condus de Liviu Dragnea, un om care…

- "Presedintele Romaniei (...) considerand ca are monopol pe politica externa, cearta premierul ca si-a 'permis' sa iasa din tara fara acordul sau si ii cere demisia. Ieri am asistat la alte atacuri la adresa guvernului, de aceasta data pe teme economice, presedintele Iohannis prezentand informatii…

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, susține, intr-o postare pe Facebook, referitor la cererea de demisie a premierului, formulata de Klaus Iohannis, ca Viorica Dancila nu va demisiona, intrebandu-se daca șeful statului ar mai fi fost atat de vehement daca prim-ministru era un barbat."Ca…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, crede ca atunci cand a cerut demisia prim-ministrului Viorica Dancila, președintele Klaus Iohannis nu s-a uitat cu atenție in Constituție. Carmen Dan susține ca Viorica Dancila nu trebuie sa iși dea demisia pentru ca in comunicarea cu Președinția, nu guvernul ar fi…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a refuzat, marti, sa precizeze daca premierul Viorica Dancila va beneficia de protectia Jandarmeriei sau de cea a SPP, in contextul vizitei pe care o va efectua in Israel, afirmand ca „exista o structura care are atributii in asigurarea pachetului de securitate”.

- In centrul municipiului Piteștiul a avut loc vineri, 20 aprilie, "Parada florilor", care precede deschiderea oficiala a ediției cu numarul 41 a Simfoniei Lalelelor. Invitata la eveniment a fost si Viorica Dancila. Cu aceasta ocazie, autoritatile au pregatit inclusiv o defilare a unor copii de gradinita,…