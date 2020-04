Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de finante din zona euro au ajuns la un acord, joi seara, privind un plan de sustinere de 500 de miliarde de euro, transmit Reuters si AFP potrivit Agerpres. Franta, Germania, Italia, Olanda si Spania au ajuns joi seara la un acord asupra unui plan de sprijinire de 500 de miliarde de euro…

- Noul coronavirus inca infecteaza si ucide foarte multi oameni in Europa si nu sunt semne ca in aceasta regiune s-ar fi ajuns la un varf al epidemiei, a avertizat miercuri intr-un raport Centrul European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (ECDC), agentia specializata a Uniunii Europene, transmite…

- Noul coronavirus a provocat cel putin 50.000 de decese in Europa de la aparitia sa in luna decembrie in China, a anuntat marti Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), agentie a Uniunii Europene, relateaza dpa. Pana marti, un numar de 51.059 de decese in legatura cu COVID-19 au fost…

- Președintele Parlamentului European și liderii grupurilor politice au decis sa organizeze o sesiune plenara extraordinara pe 26 martie, pentru a permite implementarea unor masuri speciale.Președintele Parlamentului și liderii grupurilor politice au avut un schimb informal de opinii in aceasta dimineața,…

- Senatul american a votat practic in unanimitate in favoarea acestei finantari exceptionale, rezultata dintr-un acord intre alesii republicani si democrati si care a fost votata cu o zi inainte de Camera Reprezentantilor. Citeste si Primul mort de coronavirus in Marea Britanie. Italia are 148…

- Toate statele vecine Italiei s-au angajat ca nu-si vor inchide frontierele cu aceasta tara ca urmare a temerilor privind epidemia cu noul coronavirus, conform unei declaratii comune semnate marti la Roma de ministrii sanatatii din aceste tari, relateaza AFP si DPA. ''Dorim sa fim foarte clari…

