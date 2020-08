Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania a anunțat ca, in urma unei discuții telefonice dintre Bogdan Aurescu și omologul maghiar, Peter Szijjarto, s-a confirmat ca tranzitul cetațenilor romani nu va fi afectat de restricțiile anunțate ieri. Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe a discutat astazi telefonic cu Peter Szijjarto in continuarea demersurilor intreprinse de statul roman pentru obținerea din partea autoritaților ungare a clarificarilor privind informațiile aparute referitoare la adoptarea in perioada urmatoare de noi masuri restrictive pentru gestionarea pandemiei de COVID-19.…