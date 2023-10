Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a avut, vineri, o intalnire de lucru cu Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Parchetului European (EPPO), in marja reuniunii Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI). Romania are schema completa de 20 de procurori la nivelul Parchetului European, magistrați…

- Alina Gorghiu, Ministrul Justiției, a anunțat la Oradea ca informațiile oficiale obținute de la autoritațile italiene indica faptul ca decizia Curții de Apel Bari a fost sa-l repatrieze pe Ionel Arsene. „Pentru ca exista un subiect de interes national sa-l abordez pe acesta, toata presa a fost interesata…

- Ministrul Justiției a transmis un mesaj video prin care anunța ca are ca prioritate zero, pe agenda, tema fugarilor. Alina Gorghiu susține ca de la inceputul anului au fost aduși in țara peste 600 de fugari. „E important sa stiti ca Ministerul Justitiei are ca prioritate zero pe agenda tema…

- Noul regulament implementat de Ministerul Justiției, aprobat de Guvern, prevede masuri pentru combaterea introducerii de substanțe psihoactive in penitenciare și pentru testarea antidrog in inchisori. In mesajul postat pe pagina sa de Facebook, ministrul Justiției, Alina Gorghiu, precizeaza : ”Nimeni…

- Va dura doar cateva zile pentru a-l aduce pe Darius Valcov in Romania, a declarat vineri ministrul Justiției, Alina Gorghiu, in cadrul unei vizite la tribunalul din Arad. „Este o procedura in curs, statul italian, prin Ministerul Justitiei, a luat legatura cu Politia Romana. E o problema de zile, nu…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, si ambasadorul SUA la Bucuresti, Kathleen Ann Kavalec, au avut luni o intrevedere pe tema cooperarii judiciare bilaterale, dar si despre digitalizarea sistemului judiciar si conditiile de detentie din penitenciarele din Romania.Potrivit unui comunicat al Ministerului…