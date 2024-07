Stiri pe aceeasi tema

- „De Ziua Justiției, gand bun tuturor profesioniștilor din sistem ! Inchiderea MCV la 15 septembrie 2023 a confirmat standardul european la care a ajuns justiția din Romania și progresele inregistrate in lupta anti-corupție. Și am convingerea ca viitorul raport pe justiție va arata progresele și echilibrul…

- In contextul celebrarii Zilei Justiției, ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a transmis un mesaj de apreciere și solidaritate catre toți profesioniștii din sistem, subliniind progresele semnificative realizate in domeniul justiției din Romania. Recenta inchidere a Mecanismului de Cooperare și Verificare…

- Puterea democratiei depinde de puterea sistemului nostru judiciar, iar puterea sistemului nostru judiciar depinde de integritatea si daruirea celor care servesc in cadrul acestuia, afirma procurorul general al Romaniei, Alex Florenta, intr-un mesaj transmis duminica, de Ziua Justitiei. „Statul de drept…

- Inchiderea MCV la 15 septembrie 2023 a confirmat standardul european la care a ajuns justiția din Romania și progresele inregistrate in lupta anti-corupție, a declarat ministrul Justiției, Alina Gorghiu, in mesajul transmis cu prilejul Zilei Justiției, sarbatorita pe 7 iulie.

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii a decis joi donarea unui sistem de rachete Patriot catre Ucraina. In acest context, presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj pentru țara noastra și pentru șeful de stat, Klaus Iohannis. Zelenski, recunoscator țarii noastre I am grateful to Romania…

- Ministra Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat marți, 14 mai ca „Dan Duru”, pe numele real Catalin Gheorghe Mazarache, condamnat anul trecut pentru talharie, a fost adus din Germania si va executa sapte ani de inchisoare in Romania.„Dan Duru, numele lui e Catalin Gheorghe Mazarache. A crezut ca poate…

- Pe data de 10 mai se implinesc 147 de ani de cand Romania și-a declarat independența (1877). La aceasta data, Principele Carol I a semnat Declarația de Independența adoptata de Parlament cu o zi inainte, pe 9 mai. Cu acest prilej, președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciuca – general in rezerva…

- Ministerul Justiției va continua demersurile și va depune eforturi pentru ca prințul Paul sa-și execute pedeapsa in Romania, așa cum procedeaza cu orice fugar al statului roman, afirma Alina Gorghiu, dupa ce Instanța din Malta a decis azi arestarea preventiva a acestuia pana pe data de 9 mai.