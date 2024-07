Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 8-12 iulie, ministra Justiției, Alina-Ștefania Gorghiu, se afla in Statele Unite ale Americii, intr-o vizita de lucru, cu ocazia lucrarilor summitului NATO. In acest context, d-na Gorghiu a fost invitata sa susțina o alocuțiune in cadrul mesei rotunde „Femeile, pacea și securitatea”, eveniment…

- Ministrul Simona Bucura-Oprescu: La Mulți Ani SUA și Națiunii Americane! Statele Unite ale Americii au fost printre primele țari care au susținut #Romania in drumul sau spre o națiune puternica și independenta. Astazi, parteneriatul și prietenia dintre țarile noastre sunt mai puternice ca niciodata.…

- Guvernul a aprobat joi, 13 iunie 2024, prin hotarare, recunoasterea reciproca intre Romania si Statele Unite ale Americii ale perioadelor de munca si a dreptului la pensie intre cetatenii celor doua state.

- O eventuala decizie a Romaniei privind livrarea catre Ucraina a unui sistem de rachete Patriot deranjeaza foarte mult Moscova, dar Rusia nu va ataca Romania, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu. Premierul a fost chestionat, la Digi 24, despre decizia care ar urma sa fie luata in CSAT in privinta…

- Vodka este o bautura spirtoasa cunoscuta la nivel mondial, asociata adesea cu Rusia, Finlanda sau chiar Romania. Cu toate acestea, exista si alte tari care produc aceasta licoare la calitate superioara, cu caracteristici unice si surprinzatoare. Tarile cu o traditie indelungata In general, tarile asociate…

- Aurora boreala care a putut fi vazuta in noaptea de vineri spre sambata 10/11 mai a fost surprinsa și de camera all-sky de la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București.Imaginile alb-negru, prezentate pe Facebook sub forma de time-lapse, au capturat o serie de lumini mișcatoare. „Iata…

- Anamaria Ferentz vine de sarbatori in Romania, dupa 10 ani in care le-a petrecut in Statele Unite ale Americii. Vedeta se pregatește pentru o perioada de relaxare, petrecuta cu toata familia ei, pe care o aduce de peste ocean. Iata ce vor face de Paște și unde vor merge.