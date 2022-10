Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne al Ucrainei, Denis Monastirski, a informat sambata ca atacul rus impotriva unui convoi umanitar din orasul Zaporojie, soldat cu cel putin 30 de morti si aproape 90 de raniti, a fost comis cu rachete S-300 modernizate, cu o raza mult mai mare de actiune decat modelele mai vechi.

- Razboi in Ucraina, ziua 220. Zeci de oameni si-au pierdut viata, printre care si zece copii, astazi, dupa ce un convoi de masini civile a fost atacat in regiunea Herson de fortele ruse. Tot astazi, ministrul de Interne al Ucrainei a anuntat ca rusii au in

- Actiunile fortelor ruse sunt susceptibile sa puna in pericol securitatea si siguranta centralei nucleare din Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, concluzioneaza vineri Ministerul britanic al Apararii, in baza informatiilor puse la dispozitie de serviciile sale secrete, potrivit DPA.

- Mai multe rachete au fost lansate de Rusia spre portul Odesa. Doua rachete au lovit ținta, in timp ce doua ar fi fost interceptate de sistemele antiaeriene ucrainene. Tirul vine dupa ce, vineri, a fost semnat un acord pentru deblocarea exporturilor de cereale din porturile de la Marea Neagra. Au bombardat…

- Razboi in Ucraina ziua 148. Ministerul de Externe ucrainean cere Beijingului sa influențeze Moscova pentru a pune capat razboiului. Ucraina va cere inghețarea plații datoriilor externe, in condițiile razboiului

- Forșele ucrainene a reusit, dupa ce a lansat o ofensiva in zone din sudul tarii ocupate partial de trupele ruse, eliberarea asezarii Ivanivka, in regiunea Herson, relateaza EFE si Ukrinform cu referire la Agerpres . Brigada a 60-a de infanterie a fortelor armate ucrainene a publicat o inregistrare video…