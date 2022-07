Stiri pe aceeasi tema

- Delegatii ale Ucrainei si Rusiei se intalnesc miercuri, la Istanbul, pentru a analiza posibilitatea reluarii livrarilor pe Marea Neagra a cerealelor blocate. Autoritațile turce vor media discuțiile. Regiunea separatista Donetk si-a deschis o asa-numita „ambasada” la Moscova, in timp ce SUA au acordat…

- Delegatii ale Ucrainei si Rusiei se vor intalni miercuri, la Istanbul, pentru a analiza posibilitatea reluarii livrarilor pe Marea Neagra a cerealelor blocate, a anuntat marti ministrul turc al apararii Hulusi Akar. ‘Delegatii militare ale ministerelor apararii turc, rus si ucrainean si o delegatie…

- ”Luam in serios fiecare reclamatie si le investigam temeinic. Notificam de fiecare data in special partea ucraineana cu privire la rezultat”, a declarat seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau britanic, Liz Truss, la Ankara. Cavusoglu a mai subliniat…

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene discuta luni, la Luxemburg, despre modalitati de a scoate din Ucraina milioane de tone de cereale blocate din cauza blocadei impuse de Rusia porturilor la Marea Neagra, informeaza Reuters cu referire la Agerpres.ro . La nivel global, Ucraina…

- Ministerul rus de Externe a anuntat, joi, ca ar trebui sa se ia in considerare ridicarea sanctiunilor impuse Rusiei in cazul in care Moscova raspunde apelului ONU de restabilire a accesului in porturile Ucrainei de la Marea Neagra. Liderii mondiali sunt de parere ca imposibilitatea de a deschide porturile…

- „Ucrainenii trebuie sa castige razboiul cu Rusia pentru ca „nu au dreptul sa-l piarda dupa zecile de mii de morti” in urma invaziei ruse, a spus Zelenski intr-un interviu acordat postului italian RAI, relateaza Agerpres.„Stiu ca Putin dorea un rezultat, dar nu l-a obtinut. Sa ni se propuna ceva pentru…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a discutat telefonic luni, 18 aprilie, cu secretarul american de stat Anthony Blinken despre consecintele invaziei Rusiei in Ucraina si despre modalitatile de a oferi sprijin Ucrainei, iar oficialul american a transmis ca SUA vor proteja Romania și toți aliații NATO,…