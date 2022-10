Ministerul ucrainean al Energiei anunţă sistarea exporturilor de energie electrică începând de marţi, ca urmare a atacurilor ruseşti cu rachete ”Rachetele de astazi, care au lovit substatiile de generare termica si electrice, au fortat Ucraina sa suspende exporturile de energie electrica incepand cu 11 octombrie 2022 pentru a-si stabiliza propriul sistem energetic”, a anuntat Ministerul ucrainean al Energiei intr-un comunicat pe site-ul oficial. Fortele ruse au atacat cu rachete rusesti Kievul si alte orase ucrainene, luni dimineata. Atacurile s-au soldat cu 11 persoane morti si 89 de raniti.The post Ministerul ucrainean al Energiei anunta sistarea exporturilor de energie electrica incepand de marti, ca urmare a atacurilor rusesti cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

