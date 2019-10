Ministerul turismului se digitalizeaza cu bani europeni Ministerul Turismului a semnat un contract de finantare din fonduri europene nerambursabile 100%, privind eficientizarea activitatilor de autorizare si control, dar si digitalizarea activitatii institutiei, in valoare de 11,8 milioane de lei, potrivit unui comunicat al institutiei, remis, marti, AGERPRES.



In acelasi timp, proiectul permite si crearea registrelor electronice privind unitatile de cazare clasificate, agentiilor de turism, patrimoniului turistic, dar si cel al numarului de turisti cazati in unitatile de cazare din Romania.



"Este necesar ca la nivelul Ministerului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

