Ministerul Turismului: România scapă de infringement; pachetele de servicii turistice, garantate 100% "Am reusit astazi ceea ce nimeni nu a avut curaj sa faca pana acum. Desi stam cu sabia deasupra capului inca din 2014, odata cu prima directiva care ne obliga sa intensificam masurile de protectie pentru turisti, niciun ministru nu a indraznit sa implementeze rambursarea 100% a pachetelor platite de turisti si neexecutate de agentiile de turism cu probleme. Mesajul este clar: Nu mai permitem ca turistii romani sa fie furati! Pana acum, agentiile de turism puteau vinde pachete turistice de ordinul milioanelor de euro, iar in cazul in care se ajungea la insolventa, pagubitii erau trimisi la polita… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de transpunere a Directivei 2302/2015 privind garantarea pachetelor turistice, proiect legislativ adoptat joi de Executiv, va permite rambursarea integrala a pachetelor platite de turisti si neexecutate de agentiile de turism, dar si repatrierea de urgenta a turistilor ramasi in afara tarii…

- Trif a declarat, intr-o conferinta de presa, ca au fost cazuri anul trecut in care turistii au ramas fara bani si fara vacante din acest motiv, iar prin acest sistem de asigurare turistul va fi protejat 100 la suta si va exista si un fond pentru repatrierea acestuia in caz ca vor fi probleme.…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, spune ca la finalul anului urmeaza sa fie realizata o evaluare a eficientei voucherelor de vacanta, sa se vada la cel nivel au stimulat mediul privat, dupa care se va decide daca acest sistem va continua si anul viitor. Trif spune ca ANAT a solicitat ca acest sprijin…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif a ajuns azi la Constanta, pentru a participa la o conferinta de presa organizata de Ministerul Turismului. La eveniment participa si presedintele Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu.Evenimentul are loc la Centrul de Excelenta in Turism si Servicii…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat ca ordonanta care va garanta pachetele de servicii turistice achizitionate de catre persoanele fizice este aproape gata si va intra de urgenta pe circuitul de avizare. Romania este obligata sa implementeze o directiva europeana care spune ca turistul trebuie…

- Agentiile de turism se arata ”iritate” de faptul ca infiintarea Fondului de garantare din turism intarzie si ca autoritatile nu au luat inca nicio decizie privind garantarea pachetelor turistice. Alin Burcea, primvicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT), a…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, i a intampinat in Delta Dunarii pe jurnalistii aflati in cea mai ampla vizita de documentare realizata in ultimii ani in Romania Potrivit Ministerului Turismului, 21 de reprezentanti mass media din Germania, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Slovenia, Ungaria si Romania…

- ''Este primordial sa avem o strategie integrata in domeniul turismului. Pana acum turismul in Romania a mers, asa, de multe ori, din inertie, unii spuneau chiar 'dupa ureche', pentru ca avem o tara bogata si vrem nu vrem avem un numar de turisti care vin pentru ca au ce sa vada in Romania. Dar, ca…