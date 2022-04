Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ANAT, Dumitru Luca, a declarat ca agentiile de turism care vor aduce turisti straini in Romania ar putea primi un stimulent printr-o schema de minimis aflata in prezent in faza finala de dezbatere.

- Agentiile de turism care vor aduce turisti straini in Romania vor putea primi o subventie printr-o schema de minimis aflata in prezent in faza finala de dezbatere, a anuntat, joi, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Agentiile de turism care vor aduce turisti straini in Romania vor putea primi o subventie printr-o schema de minimis aflata in prezent in faza finala de dezbatere, a anuntat, joi, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca.

- Numarul turiștilor straini care au ajuns in unitațile de cazare din Romania anul trecut a fost de 837.000. Aceștia au cheltuit aproape 2 miliarde de lei, potrivit Institutului Național de Statistic (INS).

- Numarul total al turistilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective, in anul 2021, a fost de 837.700, cheltuielile acestora insumand 1,97 miliarde de lei, iar suma medie cheltuita de persoana a fost de 2.352,1 de lei, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica…

- Printre minele care ar fi trebuit sa devina muzee se afla și Dalja, inchisa la un an dupa explozia din 1997 care a curmat viețile a 19 persoane. Și cladirile din cartierul invecinat amplasarii miniere ar fi trebuit reabilitate și transformate in locuri de cazare pentru potențialii vizitatori. Insa nu…

- Ministerul Turismului are o idee inedita pentru a atrage cat mai multi turisti straini in Romania: vrea sa ofere unitatilor de cazare un discount de 50% din fiecare noapte de cazare pentru turistii straini, daca stau intr-o vacanta de cel putin patru nopti. Ministerul Turismului doreste sa stimuleze…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in anul 2021 au insumat 9.276.700 persoane, in crestere cu 46,4% fata de anul 2020, arata datele publicate joi de Institutului National de Statistica (INS). Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica in anul 2021 au insumat…