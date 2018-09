Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Turismului vrea sa ateste noua localitati sau parti din localitati, ca statiuni turistice de interes local, potrivit unui proiect de Hotarare publicat in dezbatere pe site-ul propriu, transmite News.ro. Acestea sunt: comunele Birsana si Botiza din judetul Maramures, municipiul Carei si orasul…

- Șase localitați din Romania au fost introduse in lista zonelor cu potential turistic ridicat, care vor avea prioritate la obtinerea finantarii nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii turistice, informeaza Ministerul Turismului intr-un comunicat de presa. Zonele vizate de actul normativ promovat…

- Ministerul Turismului a promovat, alaturi de Ministerul Dezvoltarii si Administratiei Publice, o Hotarare de Guvern care introduce inca sapte noi localitati in lista zonelor cu potential turistic ridicat, care vor avea prioritate la obtinerea finantarii nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii…

- Ministerul Turismului a promovat, alaturi de Ministerul Dezvoltarii si Administratiei Publice, o Hotarare de Guvern care introduce inca sapte noi localitati in lista zonelor cu potential turistic ridicat, care vor avea prioritate la obtinerea finantarii nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii…

- Autoritatile locale au activat Planul rosu de interventie, in urma unui accident rutier petrecut in Ciuperceni, județul Gorj, sambata, 4 august, intre un autoturism si un microbuz, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) Gorj. Potrivit sursei citate, din informatiile preliminare,…

- Pana luni (30 iulie), in cele 17 zile de la pornirea in turul Romaniei, Dumitru Stelea din Cisnadie a parcurs 3010 km pe bicicleta prin 33 de județe al țarii. In cursul zilei de luni, acesta a mai traversat doua județe, Maramureș și Satu Mare. Aventurierul a ajuns si in municipiul Carei. Din cum le-a…

- Hidrologii au emis, vineri, o avertizare cod galben si cod portocaliu pentru 18 bazine hidrografice si raurile din Dobrogea, valabila pana duminica, la miezul noptii. Sunt vizate 31 de judete unde pot aparea probleme din cauza ploilor torentiale care continua si care se adauga la cantitatile mari de…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Bucuresti Ziua/luna/anul: 28.06.2018 Numarul mesajului: 40 Catre: Ministerul Apelor si Padurilor, Ministerul Mediului, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Administratia Nationala Apele Romane, Ministerul…