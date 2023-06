Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite și cei mai apropiați aliați ai Washingtonului urmaresc un „acord multilateral” cu Ucraina, care va permite puterilor occidentale sa ofere garanții de securitate pe termen lung Kievului, in locul unei promisiuni concrete de aderare la NATO.Ce-o sa se mai sperie Rusia lui Putin! Așa-numitul…

- Țarile din Grupul celor șapte (G7) s-au pus de acord sa insapreasca sancțiunile impotriva Moscovei și au promis sprijin financiar pentru Ucraina, in timp ce președintele țarii, Volodimir Zelenski, se pregatește sa li se alature in orașul japonez Hiroshima, relateaza vineri CNN și Reuters.Noile sancțiuni…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski urmeaza sa participe vineri la summitul G7 din Japonia, care are loc pana duminica, potrivit unei surse apropiate dosarului de la Hiroshima, in contextul in care programul summitului prevedea initial o interventie prin videoconferinta, duminica, a presedintelui…

- Șapte țari europene, printre care Marea Britanie, Germania și Franța, s-au confruntat in martie cu cea mai mare inflație anuala a alimentelor din istoria moderna, Rusia inregistrind cea mai mica creștere a prețurilor, de doar 2,4%, dintre toate statele europene, potrivit calculelor RIA Novosti. Slovacia…

- Armele promise Ucrainei in ultimele zile suplimenteaza ajutorul militar oferit sau promis in lunile trecute și ofera Kievului mare parte din capacitatea necesara pentru declanșarea contraofensivei, explica analiștii citați de New York Times. Aliații din Germania, Marea Britanie, Franța și Italia i-au…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat luni un nou apel catre NATO, indemnand Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord sa ia o „decizie politica pozitiva” cu privire la candidatura Kievului in cadrul summitului sau din iulie, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Partenerii occidentali…

- In luna martie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +28.8% fata de martie 2022, atingandu-se un nivel de 1.087.939 unitati. In perioada ianuarie-martie 2023: au fost inmatriculate in total 2.650.711 unitati, in crestere cu +17.9% fata de perioada similara din 2022…

- Finlanda a pus duminica in functiune reactorul nuclear Olkiluoto 3, cel mai mare din Europa, a carui constructie a durat nu mai putin de 18 ani, marind securitatea energetica intr-o regiune in care Rusia a oprit livrarile de gaze si energie electrica, transmite Reuters, relateaza News.ro.Energia…