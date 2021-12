Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Turismului anunta, joi seara, ca a fost pus in dezbatere dezbatere publica proiectul OUG care prevede reluarea acordarii voucherelor de vacanta. Potrivit documentului, acestea se vor acorda inclusiv in anul 2026, avand un rol important in combaterea efectelor pandemiei in sectorul de turism.…

- Unanimitate pentru acordarea Voucherelor de vacanța. Pentru prima data, organizațiile publice și private din Romania se unesc in susținerea Voucherelor de vacanța care aduc beneficii importante, atat angajaților, cat și economiei naționale. Voucherele de vacanța reprezinta o motivație importanta…

- Uniunea Generala a Industriasilor din Romania a inaintat, azi, noului Guvern al Romaniei, spre consultare si aprobare, propunerea Federatiei Patronale din Turismul Romanesc (FPTR) privitoare la acordarea voucherelor de vacanta in anul 2022.: “Va supunem atenției propunerea de legiferare, formulata in…

- Voucherele de vacanta reprezinta una dintre masurile care poate ajuta turismul, cea mai afectata industrie ca urmare a masurilor anticovid luate de guvern. Alianta pentru Turism solicita Guvernului acordarea voucherelor de vacanta pentru minim cinci ani, incepand cu data de 01.01.2022. Comunicat oficial…

- Alianta pentru Turism solicita Guvernului acordarea voucherelor de vacanta pentru minimum cinci ani, incepand din 1 ianuarie 2022, pentru a asigura o flexibilitate a rezervarilor si o predictibilitate mult mai mare pentru angajati si pentru industria turismului. Obiectivul APT este ca doua milioane…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan s-a adresat ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și i-a solicitat reluarea programului național de stimulare a turismului autohton prin acordarea de vouchere de vacanța pentru angajații din sectorul public incepand cu anul ...

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a informat luni, 11 octombrie, printr-un comunicat de presa reluarea Masurii 1 „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”, implementata prin OUG nr. 130/ 2020, din 25 octombrie, ora 10:00. De luni, 18 octombrie incep preinscrierile…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a transmis ca relanseaza masura 1 – "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile". In perioada 12 – 22 octombrie 2021, aplicatia de inscriere pentru a doua sesiune aferenta masurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile"…