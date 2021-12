Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii institutiilor publice vor primi, in perioada 2022 – 2026, vouchere de vacanta in valoare de 1.450 de lei fiecare, iar impactul bugetar va fi de 8,65 miliarde de lei in total, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta initiat de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului. “Institutiile…

- Social Angajații la stat vor primi din nou vouchere de vacanța decembrie 3, 2021 14:18 Bugetarii vor primi din nou vouchere de vacanța, in perioada 2022 – 2026, conform unui proiect de ordonanța de urgența inițiat de Ministerul Antreprenoriatului și Tursimului. Valoarea unui voucher este de 1450…

- O veste buna pentru toți bugetarii vine din partea ministerului Turismului. Se dau tichete de vacanța și in 2022! Decizia va fi luata printr-un proiect de Ordonanța de Urgența care a fost deja pus in dezbatere publica. Iata care este valoarea acestor vouchere și unde vom putea merge in concediu mai…

- Angajatii institutiilor publice vor primi, in perioada 2022 – 2026, vouchere de vacanta, impactul bugetar fiind de 8,65 miliarde de lei, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta initiat de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului. “Institutiile publice (…), indiferent de sistemul de finantare…

- Angajatii institutiilor publice vor primi, in perioada 2022 2026, vouchere de vacanta in valoare de 1.450 de lei fiecare, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta initiat de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului. Constantin Daniel Cadariu: "Am publicat in transparenta decizionala proiectul…

- Angajatii institutiilor publice vor primi, in perioada 2022 - 2026, vouchere de vacanta in valoare de 1.450 de lei fiecare, iar impactul bugetar va fi de 8,65 miliarde de lei in total, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta initiat de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului. "Institutiile…

- Angajatii institutiilor publice vor primi, in perioada 2022 - 2026, vouchere de vacanta in valoare de 1.450 de lei fiecare, iar impactul bugetar va fi de 8,65 miliarde de lei in total, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta initiat de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului. "Institutiile…

- Ministerul Turismului anunta, joi seara, ca acordarea voucherelor de vacanta pentru angajatii din sectorul bugetar in 2022 a fost principala tema de discutie in cadrul primei intalniri de lucru pe care Constantin Cadariu, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, a convocat-o la sediul institutiei…