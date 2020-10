Stiri pe aceeasi tema

- Ministerului Transporturilor solicita suma de 35,4 milioane lei cu TVA, din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru realizarea in regim de urgenta a unor lucrari de interventie si inlaturare a efectelor calamitatii naturale produse ca urmare…

- Pagubele au fost estimate in baza evaluarilor facute de catre Institutia Prefectului din Judetul Cluj. ”Avand in vedere situatia grava, intrucat in urma calamitatii produse, traficul catre localitatile aferente DN 1R a fost afectat, fiind necesara inchiderea podului de la km 6+340 si devierea pe varianta…

- Lucrarile pe lotul 2 al Autostrazii de centura București-Sud, contractate cu constructorul turc Alsim Alarko, au avansat spectaculos in mai puțin de o luna pe aproape 2 din totalul de 16,3 kilometri. Ordinul de incepere pentru execuția lucrarilor a fost emis in data de 18.08.2020, și practic in trei…

- Lucrarile pe lotul 2 al Autostrazii de centura București-Sud, contractate cu constructorul turc Alsim Alarko, au avansat spectaculos in mai puțin de o luna pe aproape 2 din totalul de 16,3 kilometri. Ordinul de incepere pentru execuția lucrarilor a fost emis in data de 18.08.2020, și practic in trei…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat parteneriatele pentru realizarea variantelor ocolitoare Sibiu Sud si a variantei ocolitoare Medias, potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor. Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bodea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat parteneriatele pentru realizarea variantelor ocolitoare Sibiu Sud si a variantei ocolitoare Medias, potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, remis, luni, AGERPRES. Ministrul Transporturilor, Infrastructurii…

- Centura de ocolire a municipiului Sighisoara este estimata 391,2 milioane lei si ar putea fi gata in doi ani, arata un proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea proiectului, publicat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor. “Oportunitatea realizarii Variantei de ocolire…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inceput in noiembrie 2019 un proces de reabilitare a autostrazii A2 București - Constanța, insa a suspendat activitatea in luna iunie pentru a asigura un trafic cat mai lejer pe parcursul vacanței de vara. Lucrarile vor fi insa reluate…