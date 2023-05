Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a pregatit ordonanta de urgenta care va asigura majorarea veniturilor personalului din sistemul educational, a declarat duminica, intr o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, conform Agerpres.roAstazi voi anunta faptul ca Guvernul Romaniei a pregatit ordonanta…

- Aseara, ca pe vremea celebrei Ordonanțe 13 din 2017, premierul Nicolae Ciuca, la propunerea ministrului Sorin Grindeanu, care era premier in 2017, a dat Ordonanța de Urgența nr. 41/2023 prin care 15 spitale CFR ale Ministerului Transporturilor au fost teleportate gratis catre baronii locali ai PSD și…

- Dupa cum se vehicula inca de la finalul lunii aprilie, Guvernul Romaniei vrea sa faca economii la bugetul de stat intervenind peste autoritațile locale. Vineri, 12 mai, Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, a anunțat ca Guvernul a adoptat ordonanța de urgența privind reducerea cheltuielilor bugetare.

- Senatul a adoptat in aceasta saptamana o initiativa legislativa prin care apelurile la call-center trebuie preluate de un operator uman in maximum 5 minute de la momentul efectuarii apelului. In caz contrar amenzile vor fi destul de mari. Robert Zob, unul dintre inițiatorii acestui proiect de lege,…

- Producatorii de gaze din Marea Neagra au atacat in instanța taxa de solidaritate și au dat in judecata Guvernul Romaniei. MESAJUL directorului BSOG, Mark Beacom, despre acțiunea in instanța contra taxei de solidaritate"Black Sea Oil&Gas (BSOG) a purtat discutii cu autoritațile romane și ale UE pe tema…

- „Avand in vedere Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 7/2023 privind numirea presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, Cererea nr. 5.844 din 28 martie 2023, precum si prevederile art. 250 alin. (1) si ale art. 251 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,…

- Hotararea de Guvern privind incetarea mandatului de prefect al lui Toni Grebla, numit la conducerea AEP, a fost publicata in Monitorul Oficial.”Avand in vedere Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 7/2023 privind numirea presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, Cererea nr. 5.844 din 28 martie…

- Guvernul Romaniei pregatește transferarea rețelei de spitale aflate in coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii catre autoritațile locale, pentru ca aceste servicii sa fie aduse cat mai aproape de nevoile comunitații.Premierul Nicolae Ciuca a decis, vineri, intr-o intalnire la Palatul…