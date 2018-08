Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, ia masuri concrete pentru a dinamiza procesul de construcție de infrastructura. Contractele de achizitie publica implementate de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii (CNAIR) vor fi atribuite mai rapid decat pana acum. Ordinul comun al Ministerului…

- Ordinul comun al Ministerului Transporturilor și Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) care conține un set de norme pentru eficientizarea procedurilor de lucru in atribuirea contractelor de infrastructura a fost publicat joi, 23 august 2018, in Monitorul Oficial.Citește și: AriaDNA…

- Un ordin al Ministerului Transporturilor (MT) plecat, marți, 14 august 2018 spre publicare in Monitorul Oficial, interzice Registrului Auto Roman (RAR) sa mai omologheze mașinile cu volan pe dreapta care vin din afara Uniunii Europene. Neomologate la RAR; aceste autovehicule nu vor mai putea fi inmatriculate…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat sambata ca firma Strabag a fost desemnata castigatoarea pentru proiectarea si constructia Pasajului Mogosoaia, de pe centura Capitalei, un contract evaluat la 32,26 milioane lei (6,92 milioane euro), fara TVA. CNAIR a anuntat…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a achizitionat servicii de intretinere a drumurilor pentru Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, in valoare de 27,6 milioane de lei (5,93 milioane de euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic…

- Compania National de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) urmeaza sa deschida circulatia pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii A10 Sebes-Turda, transmite Asociatia Pro Infrastructura, care citeaza multiple surse. Potrivit ONG-ului, luni dimineața comisia de recepție CNAIR se va deplasa pe loturile…

- Ministerul Transporturilor si Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere sunt criticate de catre reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura pentru amanarea nejustificata a deschiderii circulatiei pe lorutile 3 si 4 ale

- Intrebat despre numirea lui Narcis Neaga in functia de director general al CNAIR, ministrul Transporturilor a spus ca acesta va avea un mandat scurt, de patru luni. "In situatii exceptionale recurgi la masuri exceptionale. Este vorba de un mandat scurt, de patru luni, avand in vedere ca trebuie…