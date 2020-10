Pagubele au fost estimate in baza evaluarilor facute de catre Institutia Prefectului din Judetul Cluj. ”Avand in vedere situatia grava, intrucat in urma calamitatii produse, traficul catre localitatile aferente DN 1R a fost afectat, fiind necesara inchiderea podului de la km 6+340 si devierea pe varianta ocolitoare si tinand cont de faptul ca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu dispune de fondurile necesare, prin prezentul proiect se propune, conform devizelor generale, alocarea sumei de 35.479.597 lei cu TVA (29.859.364 lei fara TVA) din Fondul de interventie la dispozitia…