- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, intrebat vineri daca va fi inaugurat sambata tronsonul de metrou din Drumul Taberei, ca data si ora cand va fi data traficului magistrala M5 vor fi stiute in a doua parte a acestei zile, dupa intrunirea de vineri a Comisia centrala de receptie care…

- ”Metroul Drumul Taberei se va deschide dupa semnarea procesului verbal de receptie. Iar semnarea procesului verbal de receptie, in momentul de fata, mai depinde doar de cateva obiectii din partea ISU- despre care am discutat si cu domnul ministru si cu conducerea Metrorx – pentru care se lucraza”, a…

- Surse Știrile ProTV: Magistrala de metrou M5 Drumul Taberei va fi inaugurata peste cateva zile Magistrala de metrou M5 Drumul Taberei ar putea fi inaugurata peste cateva zile, cel tarziu saptamana viitoare. Surse oficiale au confirmat pentru corespondentul Știrilor ProTV Vitalie Cojocari că…

- Din informațiile comunicate de Metrorex reiese foarte clar ca metroul poate fi pus in funcțiune pe noua magistrala și fara a intrerupe circulația tramvaielor pe linia 41, arata un comunicat al Primariei Capitalei, care respinge ferm afirmațiile lansate de Ministerul Transporturilor, potrivit Mediafax.„Primaria…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, marti seara, ca intentioneaza sa aiba o discutie cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sa sprijine toate activitatile necesare pentru darea in trafic cu calatori a Magistralei de metrou M5. „Am de gand sa am o discutie cat se poate de…

- „Mie mi se pare normal ca metroul sa fie pus in functiune, atunci cand poate fi pus in functiune. Cand va fi gata si cetatenii din Bucuresti vor putea sa il foloseasca, atunci va fi pornit si nu cred ca e un lucru negativ sa dai drumul la circulatie pe un tronson de metrou mult asteptat din Bucuresti”,…

- Dupa opt ani de la inceperea lucrarilor la Magistrala 5, metroul din Drumul Taberei ar putea deveni realitate. Ministrul Transporturilor da ca sigura luna septembrie 2020 pentru darea in folosința a liniei, scrie Agerpres.Lucian Bode spune ca principalul motiv pentru care magistrala nu a fost data in…

- Metroul din Drumul Taberei nu va fi gata nici la 30 iunie, dupa 7 ani de lucrari. Ministrul Transporturilor cere scuze in numele celor 17 ministri din aceasta perioada Moment istoric in Bucuresti. Au inceput testele cu trenul pe prima linie de metrou construita dupa 1989, in Romania, magistrala 5 din…