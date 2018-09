Stiri pe aceeasi tema

- Grup tinta: Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ. Scurta descriere a reglementarii: In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in…

- Casa Judeteana de Pensii (CJP) Suceava a gazduit, ieri, o dezbatere publica pe marginea proiectului Legii pensiilor. Intalnirea a fost organizata de conducerea Casei Judetene de Pensii, la discutii participand organizatiile teritoriale ale sindicatelor, ale pensionarilor, ale patronatelor si alti ...

- Proiectul noii legi a pensiilor vine cu modificari ample, care nu doar ca ar mari pensiile contribuabililor, insa promit și simplificarea procedurilor, corectand totodata inechitațile produse de actuala forma a legii.

- In cadrul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Galati, in perioada 2014 – 2020", s-a semnat al doilea contract de lucrari, ce vizeaza alimentarea cu apa si canalizare in Aglomerarile Pechea (comunele Cuza Voda, Pechea, Slobozia Conachi) si Liesti (comunele…

- Cu prilejul Summit ului 16 1 de la Sofia, s a semnat un Memorandum de cooperare, in domeniul transporturilor si infrastructurii, intre Ministerul Transporturilor din Romania si Comisia Nationala pentru Dezvoltare si Reforma din R. P. Chineza, potrivit unui comunicat remis de Guvernul Romaniei. In marja…

- In marja Summit-ului 16+1 de la Sofia, a fost semnat Memorandumul de Ințelegere privind cooperarea in domeniul transporturilor si infrastructurii intre Ministerul Transporturilor din Romania si Comisia Nationala pentru Dezvoltare si Reforma din R. P. Chineza. Semnatarii documentului au fost ministrul…

- Consiliul Judetean Ilfov a anuntat ca a dat in judecata Ministerul Fondurilor Europene si solicita plata a peste 260 de milioane de euro, reprezentand contravaloarea finantarii unui proiect de infrastructura, despre care Consiliul Judetean spune ca o asteapta din anul 2014. „Consiliul…

- Proiectul de hotarare privind conferirea statului de zona de promenada unui numar de 25 de strazi și cinci piețe din centrul Timișoarei a fost retras de pe ordinea de zi de catre Nicolae Robu, astfel ca nu a mai fost supus la vot in plenul consiliului local de astazi. Decizia a fost luata dupa ce […]…