Stiri pe aceeasi tema

- Joi, , 12 noiembrie, la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, a avut loc sedinta Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national, la finalul careia au rezultat urmatoarele concluzii: * In aplicarea prevederilor art. 6, alin.(3) din H.G. nr. 907/2016,…

- In data de 9 noiembrie, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului «Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru Autostrada București – Brașov, tronson Ploiești – Brașov», iar pana la termenul limita a fost depusa o singura oferta, ea…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC) a emis, pana in luna noiembrie 2020, ordine de incepere a lucrarilor pentru obiective insumand aproximativ 131 de kilometri de autostrazi, drumuri expres, variante ocolitoare, drumuri nationale, de aproape 3 miliarde de lei, iar…

- Comisia Europeana – CE a aprobat, luni, 26 octombrie 2020, proiectul de infrastructura rutiera „Varianta de ocolire Bacau”. Proiectul a fost transmis de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor impreuna cu CNAIR, in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Proiectul de lege pentru implementarea 5G nu a mai inaintat de la ultimele dezbateri. Dar acum, ANCOM are un nou președinte in funcțiune, in persoana lui Vlad Stoica, iar Ministerul Transporturilor, Comunicațiilor și Infrastructurii (MTCI), inițiatorul proiectului de lege, ar putea discuta pe marginea…

- Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a declarat ca autostrada și calea ferata ce vor lega Constanța de Gdansk, proiecte anunțate de ambasadorul SUA, vor fi „un beneficiu real” pentru economie. Intr-un comunicat de presa, ministrul Transporturilor arata ca vor fi implicate fonduri private in finanțarea…

- Varianta de ocolire a municipiului Sighisoara este estimata 391,17 milioane lei si ar putea fi gata in doi ani, arata un proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie "Varianta de ocolire Sighisoara" din judetul Mures, publicat…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor vrea sa investeasca 8,78 miliarde lei (inclusiv TVA) pentru modernizarea caii ferate Caransebes – Timisoara – Arad, potrivit unui proiect de Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizarea…