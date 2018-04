Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul lotului 3 din autostrada Lugoj-Deva a fost amendat cu 1,5 milioane de euro, dupa ce ministrul Transporturilor a efectuat o vizita pe șantier. Lucian Șova s-a aratat nemulțumit de stadiul lucrarilor de pe acest tronson, iar CNAIR ar putea lua in calcul rezilierea contractului. In schimb,…

- Peste 600 de persoane lucreaza la lotul 4 al autostrazii Lugoj-Deva. Intens se lucreaza in zona carierei de la Branișca și la barajul de la Mintia, arata oficialii Direcției Regionale Drumuri și Poduri Timișoara. “Antreprenorul de pe Lotul 4 A1 Lugoj-Deva (Șoimuș – Ilia) a revenit la munca…

- Jumatate din lotul 4 al Autostrazii A1 Lugoj – Deva este gata in totalitate, restul șoselei fiind in stare avansata de lucru. Totuși, ce e greu abia acum urmeaza, pentru ca la „Dealul Liliecilor” inca e mult de facut. Cei de la Pro Infrastructura estimeaza ca abia in 2019 vom putea circula pe acolo…

- Lotul 3 al Autostrazii A1 Lugoj - Deva ar putea fi reziliat dupa ce reprezentanții CNAIR au facut o vizita inopinata marți pe loturile 3 și 4 ale Autostrazii A1 Lugoj-Deva și au constatat o mobilizare slaba a constructorilor in apropierea sarbatorilor Pascale.

- La controlul inopinat efectuat de echipa Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pe lotul 3 al autostrazii Lugoj - Deva... The post Nereguli pe lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva appeared first on Renasterea banateana .

- Mobilizare impresionanta de forțe pe șantierul lotului patru al autostrazii Lugoj-Deva. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, in acest moment, intre localitațile Șoimuș și Ilia, din județul Hunedoara, se lucreaza, printre altele, la infrastructura pasajelor și…

- Dupa ce în anul 2017 fostul ministru Razvan Cuc și șefii CNAIR au dezinformat, mințit și promis în repetate rânduri ca lotul 3 al Autostrazii A1 Lugoj-Deva va fi inaugurat pâna la finalul anului trecut, incompetența și fuga de raspundere a responsabililor din CNAIR ar putea…

- Deputatul PSD de București Beatrice Tudor a anunțat ca, potrivit raspunsului primit de la Ministerul Transporturilor, intrarea spre București a Autostrazii A3 București-Ploiești va fi finalizata, cel tarziu, la inceputul lunii august a acestui an. Beatrice Tudor a adresat, in luna noiembrie…