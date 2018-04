Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de finisaje la statiile Favorit si Orizont de pe linia de metrou Drumul Taberei sunt executate in proportie de 98%, la statia Raul Doamnei, lucrarile de structura sunt gata in proportie de peste 90%, iar finisajele 15%, iar la Romancierilor, finisajele sunt facute in proportie de 90%, in timp…

- Bucureștenii – mai ales cei din cartierul Drumul Taberei -, nici nu mai știu de cand promisiunea spusa de atatea ori de edili – ”Peste trei ani ani aici va fi stația ta metrou” – , a expirat complet. Singura lor consolare in lupta inegala cu timpul ar putea sa fie modelele alese de arhitecți care au…

- Asociatia Pro Infrastructura anunta ca lucrarile au avansat la Magistrala M5 de metrou (Drumul Taberei-Eroilor), mai precis 6 stații: Orizont, Raul Doamnei, Brancuși, Valea Ialomiței (depou și stație), Parc Drumul Taberei și Favorit, mai ales la structura stației Raul Doamnei și la Parc Drumul Taberei,…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectul fiind Magistrala 5 de metrou, au declarat surse din Ministerul Transporturilor, citate de Agerpres. Potrivit acestora, OLAF a cerut documentele, fără să menţioneze dacă…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.In iulie…

