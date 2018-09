Aproape 26.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national

25.765 locuri de munca sunt disponibile in toata tara, potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe joburi sunt in Bucuresti,... [citeste mai departe]