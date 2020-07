Ministerul Transporturilor face publice imagini cu staţia de metrou Romancierilor, de pe magistrala Drumul Taberei – VIDEO Recent, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a cerut scuze bucurestenilor, in numele celor 17 ministri ai Transporturilor, pentru faptul ca Magistrala M5 nu va fi gata la data de 30 iunie, precizand ca problemele sunt la centrala de ventilatie si la statia de pompare a apei din infiltratii. Premierul Ludovic Orban nu a avansat un termen cand va fi putea fi dat metroul in folosinta, spunand ca atunci cand "va fi din punct de vedere tehnic posibil de pus in circulatie, va fi pus in circulatie". Consiliul de Administratie al Metrorex a numit in urma cu o saptamana un nou director general interimar,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recent, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, le-a cerut scuze bucurestenilor, in numele celor 17 ministri ai Transporturilor, pentru faptul ca Magistrala M5 nu va fi gata la data de 30 iunie, precizand ca problemele sunt la centrala de ventilatie si la statia de pompare a apei din infiltratii.…

- Recent, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a cerut scuze bucurestenilor, in numele celor 17 ministri ai Transporturilor, pentru faptul ca Magistrala M5 nu va fi gata la data de 30 iunie, precizand ca problemele sunt la centrala de ventilatie si la statia de pompare a apei din infiltratii. Premierul…

- Sefa Metrorex, demisa „din cauza intarzierilor la Magistrala M5” Santierul metroului din Drumul Taberei. Foto: Arhiva/Alexandru Lancuzov. Șefa Metrorex, Mariana Miclauș, a fost schimbata din funcție, din cauza întârzierilor la Magistrala 5 Râul Doamnei – Eroilor, transmite…

- Directorul general metrorex, Mariana Miclauș, și-a dat demisia joi din funcție și a fost inlocuita cu Gabriel Mocanu, care a fost numit director general interimar intr-o ședința a Consiliului de Administrație. Directorul demisionar iși asumase inaugurarea metroului Drumul Taberei pana la 30 iunie, lucru…

- Consiliul de Administratie al Metrorex, intrunit joi in sedinta, a numit un nou director general interimar, pe Gabriel Mocanu, in locul Marianei Miclaus, iar ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a explicat ca, dupa ce toti cei implicati l-au asigurat ca termenul de finalizare a acestei magistrale…

- Mariana Miclauș și-a dat demisia din funcția de director Metrorex, unul dintre motive fiind reproșurile legate de intarzierea inaugurarii Magistralei 5, scrie Clubferoviar.ro Consiliul de Administrație al Metrorex, intrunit in ședința joi, a luat act de demisia Marianei Miclauș și a numit un nou director…

- Mariana Miclaus a fost numita in functia de director general provizoriu in noiembrie 2019. ”Consiliul de Administratie al Metrorex, intrunit in sedinta, astazi 2 iulie 2020, a luat act de demisia Marianei Miclaus si a numit un nou director general interimar, in persoana lui Gabriel Mocanu”, a informat…

- Consiliul de Administratie al Metrorex, intrunit joi in sedinta, a numit un nou director general interimar, pe Gabriel Mocanu, in locul Marianei Miclaus, iar ministrul Transporturilor, Lucian Bode, explica intr-un comunicat ca, dupa ce toti cei implicati l-au asigurat ca termenul de finalizare a…