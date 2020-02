Ministerul Transporturilor ar trebui mutat la Iasi 5 ani, pentru a fi facuta Autostrada Moldovei, spune un lider PLUS

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demis si iar propus al Fondurilor Europene, Marcel Bolos, spune ca Romania va pierde 500 de milioane de euro in noul buget al Uniunii Europene, iar aceasta pierdere va fi zona proiectelor de infrastructura de transport. Bolos a primit aviz negativ in urma audierii in comisiile parlamentare.…

- Un raport pentru investitori al agentiei de rating Moody's lanseaza un avertisment sever privind efectele cresterii deficitului de cont curent al Romaniei asupra conditiilor de creditare a acesteia. Largirea deficitului de cont curent pana la 4,7% din PIB (10,5 miliarde de euro) "reflecta…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca Guvernul face eforturi pentru a atrage bani europeni in vederea constructiei autostrazii Sibiu-Pitesti. Dar ca, in orice caz, exista si alte surse de finantare pentru un astfel de proiect. Reamintim ca, din cauza problemelor de mediu prost gestionate…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7789 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de valoarea atinsa marti. Pretul aurului a ajuns la un nivel record, iar francul elvetian a atins cea mai mare valoare din ianuarie 2015 pana in prezent. In 21 noiembrie 2019,…

- Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe Bogdan Olteanu, fost presedinte liberal al Camerei Deputatilor si fost viceguvernator al BNR, la 7 ani de inchisoare. Motivul: Olteanu a fost implicat in numirea ilegala a lui Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii. Instanta a decis la…

- Productia industriala a scazut a 5-a luna consecutiv, iar performanta companiilor cu capital strain din ramura prelucratoare nu mai poate ameliora rezultatele dezvoltarii lipsite de viziune. Industria dependenta excesiv de comenzile externe rateaza fructificarea superioara a resurselor interne.…

- 46.480 de contribuabili au depus, pana la 3 decembrie, notificari sau cereri de anulare a obligatiilor accesorii, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 (amnistia fiscala), transmite Agentia Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). "Astfel, pentru accesarea facilitatii fiscale…

- Noii lideri ai social-democratilor germani de centru-stanga au amanat, duminica, o decizie foarte anticipata privind iesirea din coalitia de la guvernare cu crestin-democratii cancelarului Angela Merkel pana saptamana viitoare, relateaza DPA. Informatia a fost facuta publica dupa ce SPD a…