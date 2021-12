Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de trenuri sunt afectate, luni, de greva spontana, de la CFR, iar activitatea este oprita in 54 de statii, a declarat directorul CFR, Ion Simu, intr-o conferința de presa. Reprezentantii CFR sustin ca acest protest este ilegal si vor sesiza organele de cercetare penala. Potrivit directorului…

- Angajații CFR, care se ocupa cu repararea locomotivelor, au declanșat, luni dimineața, o greva spontana, nemulțumiți de inghețarea salariilor. Intarzierile trenurilor au ajuns deja la zeci de minute din cauza acestei greve. Angajații CFR Calatori protesteaza in fața depourilor, nemulțumiți de faptul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat ca face plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, suma totala autorizata la plata fiind de 3.461.675 lei pentru 105 solicitanti. ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin centrele judetene, informeaza…

- Sorin Grindeanu, noul ministru al Transporturilor, care a preluat mandatul de la ministrul interimar Dan Vilceanu, a declarat, vineri, ca “la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii nu sunt foarte multe de spus, ci sunt multe de facut si mi-as dori sa am un mandat care sa inceapa sa se vada in…

- Noul ministru al Muncii, Marius Budai, și ministrul Familiei, Gabriela Firea, au mers impreuna, vineri dimineața, la preluarea mandatelor. Ministerul Muncii și Familiei a fost imparțit in doua portofolii, fiecare nou minister avand, de azi, atribuții importante. „Am preferat sa venim impreuna, sa aratam…

- Nicușor Dan a intrat vineri in sediul Ministerului Transporturilor dupa ce a prezentat un test PCR negativ. Primarul Capitalei nu este vaccinat și a avut nevoie de acest document pentru a intra in instituție, conform restricțiilor in vigoare. Nicușor Dan a mers la Ministerul Transporturilor ca sa semneze…

- Directorul IPP, Adrian Moraru, și-a dat demisia din Colegiul Consultativ al Consiliului Concurentei, susținand ca nu exista nicio reacție concreta la “oligopolurile” care iși coordoneaza activitațile pentru a crește prețul la energie electrica si gaze. “Statul roman eșueaza in primul rand prin lașitatea…

- Ministrul Transporturilor din Marea Britanie, Grant Shapps, a declarat, vineri, ca va analiza posibilitatea de a recurge la soferii din cadrul fortelor armate pentru a putea ajuta la rezolvarea crizei de soferi de camion, care a impus inchiderea benzinariilor si afecteaza aprovizionarea supermarketurilor,…