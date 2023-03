Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile romane si cele ucrainene au convenit, vineri, 2 martie, in prima intalnire referitoare la canalul Bastroe , ca Romania sa inceapa masuratorile pe bratul Chilia si pe canalul Bastroe din 15 martie. Securitatea operațiunii, estimata sa dureze 10 zile, va fi asguirata de Kiev, a informat Ministerul…

- Astazi, 3 martie 2023, a avut loc o intalnire tehnica, in format videoconferinta, la nivel de experti intre partea romana si cea ucraineana referitoare la canalul Bastroe. Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, intalnirea a fost coordonata la nivel de secretari de stat ai ambelor parti."Participantii…

- Un reprezentant al Administrației Fluviale a Dunarii de Jos a recunoscut, in discuțiile tehnice cu ucrainenii pe tema Bistroe, ca ministerul condus de Sorin Grindeanu a cerut Kievului ca masuratorile sa fie facute incepand cu 15 martie, susțin surse politice.

- Sorin Grindeanu a fost intrebat, joi, la Antena 3, daca mai poate Romania sa masoare adancimile de pe canalul Bastroe sau ce mai poate face in aceasta situatie. “In primul rand, cred ca trebuie clarificate sau inca o data spuse cateva lucruri. Primul dintre ele este legat de canalul Bastroe, care este…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, cel de la care a pornit scandalul privind dragarea de catre Ucraina a canalului Barstroe, a declarat miercuri ca așteapta ca Ministerul de Externe sa il anunțe cand va avea loc intalnirea cu autoritațile ucrainene și cu experții. „Sunt deschis sa avem discuții…

- Ministerul Mediului va transmite disponibilitatea pentru organizarea unei intalniri, la inceputul saptamanii viitoare, cu partea ucraineana, pe tema lucrarilor de dragaj pe bratele Chilia si Bastroe ale Dunarii, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat catre

- Președintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, prima reacție in scandalul Bastroe, afirmand ca exista o preocupare legitima pentru Delta Dunarii, dar se fac afirmații care nu au un fundament dovedit. Șeful statului spune ca pentru a ști ce se intampla acolo, ar trebui sa vorbim cu ucrainenii, ”numai…

In cadrul unei ședințe care a avut loc la Ministerul Transporturilor s-a discutat problema dragarii canalului Bastroe de catre ucraineni. In cadrul Guvernului s-a constatat ca una comunica ucrainenii oficial, alta se intampla in teren.