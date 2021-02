Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, alaturi de reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), au inmanat, astazi, ordinul de incepere a lucrarilor pentru lotul 1 al Autostrazii de Centura Bucuresti.

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula anunta ca venitul mediu al salariatilor din Metrorex este de 10.000 de lei lunar si ca regia, in conditii de pandemie si de reducere drastica a numarului de calatorii cu metroul, a crescut cu 18% salariile angajatilor si a suplimentat numarul de salariati cu…

- „Metrorex, din pacate, este intr-o situatie financiara si structurala, de cheltuieli, foarte dificila. Subventia pentru aceasta companie, cred ca acum cinci -sase ani era, din bugetul de stat, undeva la 250 de milioane de lei. Anul trecut s-au platit 687 de milioane de lei. Ca sa faceti o comparatie…

- ”Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) este de 113.390.408,44 lei, iar durata de executie a acesteia este de 32 luni. Finantarea obiectivului de investitii se realizeaza din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020 si de la bugetul de stat, prin…

- Astazi, 17 decembrie, aceasta companie a dat in folosința lotul de autostrada Rașnov – Cristian, parte a tronsonului Comarnic – Brașov. S-a facut recepția la finalizarea lucrarilor și drumul a fost dat in circulație, cu zece luni inainte de termenul prevazut in contract. Compania romaneasca Alpenside…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca a fost emisa autorizația de construire pentru Lotul 1 al Autostrazii de Centura București Sud. Valoarea contractului este de aproximativ 175 milioane de euro, iar lucrarea trebuie sa fie gata in 42 de luni. Compania…

- Ministerul Transporturilor anunța ca pana la termenul limita au fost depuse 15 oferte pentru contractul care prevede proiectarea și execuția lucrarilor pe secțiunea 3, Cornetu – Tigveni, a autostrazii Sibiu-Pitești, potrivit Mediafax. Potrivit Ministerului Transporturilor, valoarea estimata…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat contractul de Modernizare DN 71 Baldana – Targoviște – Sinaia km 0 – km 44 + 130 de largire la patru benzi și km 51 + 041 – km 109 + 905, Lotul 1 (Sector 1). Caștigatorul este consorțiul dintre Asocierea Aqua Park, Mavgo Holding,…