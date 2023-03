Ministerul Transporturilor a finalizat proiectul Podului peste Prut de la Ungheni, la frontiera cu Republica Moldova

Stiri pe aceeasi tema

- Chirurgul Irinel Popescu va primi, vineri, titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, a anuntat universitatea potrivit Rador. Considerat „parintele transplantului hepatic in Romania", prof. univ. dr. Irinel Popescu a introdus transplantul de ficat…

- In rezultatul unui schimb de informații intre patrulele Poliției de Frontiera din Republica Moldova și Romania, in regiunea podului feroviar Eiffel, din localitatea de frontiera Ungheni, au fost depistați și reținuți trei cetațeni straini care au traversat ilegal frontiera de stat. In data de 10 februarie…

- Epopeea pistolarului din cartierul Alexandru a luat sfarsit! Alin Alexandru Plop, cel care si-a impuscat vecinul de cartier in urma unei razbunari, a fost prins in Chisinau, Republica Moldova. Acesta reusise sa fuga acolo cu tot cu iubita lui, trecand val-vartej prin vama Sculeni. Miercuri seara, Plop…

- Un tanar in varsta de 30 de ani din Iași, Romania, a fost reținut astazi la Chișinau, unde se ascundea dupa ce a impușcat o persoana peste Prut. Potrivit Poliției, pe numele barbatului era emis, de pe 2 februarie, un mandat de cautare internaționala, acesta fiind banuit de tentativa de omor, transmite…

- Procurorii DNA fac, marți dimineața, percheziții in mai multe vami din estul și nordul țarii, intr-un dosar in care se investigheaza fapte de luare de mita. Potrivit DNA, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași, in coordonare cu autoritați judiciare din Republica…

- Cetatenii straini si apatrizii care provin din Ucraina si intra in tara prin punctele de frontiera dintre Ucraina si Romania sau prin punctele de frontiera dintre Republica Moldova si Romania vor beneficia, in 2023, de transport gratuit cu mijloace feroviare si rutiere doar pe o perioada de 5 zile…

- Autoritațile centrale vor lansa licitația pentru construcția podului de la Ungheni cel mai devreme in luna februarie 2023, potrivit unui document al Ministerului Transporturilor. Potrivit sursei citate, primul pas va fi in ianuarie 2023 (emiterea hotararii de guvern), in condițiile in care, pe final…