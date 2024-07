Ministerul Transporturilor a demarat procedura de consultare publica pentru proiectul CJ Dambovița privind centura ocolitoare a orașelor Pucioasa și Fieni. Acest proiect vizeaza aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un drum care va asigura optimizarea traficului rutier și accesibilitatea in zonele urbane ale orașelor Pucioasa și Fieni. Investiția este coordonata de Consiliul Județean Dambovița și reprezinta un [...] The post Ministerul Transporturilor a demarat procedura de consultare publica pentru proiectul privind centura ocolitoare a orașelor Pucioasa și Fieni first appeared…