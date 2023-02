Ministerul Transporturilor a anunțat noua componență a Consiliului de Administrație al CNAIR Reprezentanții Ministerului Transporturilor au anunțat noua componența a Consiliului de Administrație al CNAIR. Aceștia sunt: Mihalache Costin Pistol Cristian-Ovidiu-Catalin Damian Ion Buzașu Septimiu Birchi Ileana-Mirela Marcu Mirel-Alexandru Perioada mandatelor de membru al Consiliului de Administrație al CNAIR este de 4 ani incepand din data de 14.02.2023 pana in data de 13.02.2027. Costin Mihalache este din data 14 februarie noul șef al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Acesta a fost șeful Cancelariei primului ministru in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

