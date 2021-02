Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Tineretului si Sportului (MTS) sustine, intr-un comunicat de presa, ca nu exista prevederi legale pentru revenirea in folosinta gratuita catre Federatia Romana de Rugby a Stadionului Arcul de Triumf recent construit de Compania Nationala de Investitii in vederea organizarii la Bucuresti…

- Suporterii de rugby din Romania au format, duminica, un lant uman in jurul Stadionului Arcul de Triumf in semn de protest fata de preluarea de catre Ministerul Tineretului si Sportului a arenei recent construite de Compania Nationala de Investitii in vederea organizarii la Bucuresti a Campionatului…

- Ministerul Tineretului si Sportului a precizat, duminica, intr-un comunicat, ca nu accepta ca o persoana juridica de drept privat, respectiv o singura federatie sportiva, sa incerce sa forteze primirea dreptului unic de folosinta gratuita asupra Stadionului Arcul de Triumf si sa obtina venituri de…

- Federatia Romana de Rugby a acuzat, joi, Ministerul Tineretului si Sportului, intr-un comunicat de presa postat pe site-ul sau oficial, ca incearca sa "nationalizeze" Stadionul Arcul de Triumf, dupa ce acesta a fost construit de Compania Nationala de Investitii, anunța AGERPRES. Comunicatul…

- Federatia Romana de Rugby a acuzat, joi, Ministerul Tineretului si Sportului, intr-un comunicat de presa postat pe site-ul sau oficial, ca incearca sa "nationalizeze" Stadionul Arcul de Triumf, dupa ce acesta a fost construit de Compania Nationala de Investitii. Comunicatul a fost publicat…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a declarat ca modernizarea Stadionului Arcul de Triumf, dupa cel din Ghencea, reprezinta "inca o dovada ca se poate si in Romania". El a participat la demararea receptiei Stadionului "Arcul de Triumf", care a fost refacut printr-un…

- Stadionul Arcul de Triumf va fi destinat practicarii rugby-ului si cuprinde un centru complex de recuperare medicala a sportivilor, a declarat, vineri, premierul Ludovic Orban. El a participat la demararea receptiei stadionului, care a fost refacut printr-un proiect realizat de Ministerul Lucrarilor…