- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a declarat, miercuri, ca descentralizarea este singura sansa pentru bazele sportive din Romania, el precizand ca isi doreste ca noul Stadion Arcul de Triumf, aflat in proprietatea institutiei pe care o conduce, sa fie transferat la Primaria Municipiului Bucuresti.…

- Conform prognozei meteo ANM pentru sambata, 24 aprilie 2022, cerul va fi variabil și sunt anunțate ploi. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi, de Paște, in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova, Ploiești,…

- Universitatea Craiova vrea sa reia seria rezultatelor pozitive, dupa sincopa de la Voluntari. Alb-albastrii ignora problemele medicale cu care s-au confruntat zilele trecute si cred ca pot sa o incurce pe FCSB chiar la Bucuresti. Derbiul etapei a 3-a din play-off-ul Ligii 1 este programat duminica,…

- OȚELU ROȘU – Zilele trecute s-a desfașurat, la București, Campionatul Național, proba de Submision, organizat de Federatia Romana de Kempo. Sportivul carașean Marcus Lungu a reușit sa cucereasca medalia de bronz! Kempo este cunoscut ca fiind prima arta marțiala mixta, care implica elemente din luptele…

- Federația Romana de Rugby lanseaza public proiectul „Radacini de Stejar” (Roots of an Oak) prin care dorește sa identifice jucatori care indeplinesc condițiile pentru a evolua in cadrul echipele naționale ale Romaniei. „Este un proiect ambițios, dar pe care toate marile națiuni il au. Practic acest…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, este din ce in ce mai ,,transparent,, in ce privește colaborarea sa cu UDMR și Ungaria. Acesta uita ca a depus un juramant și ca este ministrul sportului din Romania deci prioritate ar avea la felicitari sportivii romani și abia apoi cei de suflet ai domniei sale.…

- Tricolorii U15, U16 și U17 au intrat intr-un program de monitorizare. Prima acțiune a avut loc langa București, la Buftea și in Berceni, unde au participat 64 de jucatori. Acțiunea organizata de Federația Romana de Fotbal iși propune sa faciliteze participarea cat mai multor juniori din aceste categorii…

- Statele Unite sunt dispuse sa examineze posibilitatea de a le permite expertilor Rusiei ocazia de a se asigura ca nu exista rachete de croaziera Tomahawk la bazele NATO din Romania si din Polonia, transmite Agentia de presa Bloomberg.