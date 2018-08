Ministerul Sănătăţii vrea să înfiinţeze o comisie de bioetică şi una pentru servicii digitale In referatul anexat proiectului pus in dezbatere publica se explica faptul ca bioetica reprezinta "un cadru care sa faciliteze analiza unor situatii ce presupun combinarea valorilor diferite si sa ajute la decantarea a ceea ce este corect si acceptat in raport cu ceea ce este incorect sau nedrept in rezolvarea aspectelor medicale de ordin moral". "Bioetica s-a nascut ca o reactie la intersectia a trei campuri fundamentale: medicina clinica si cercetarea medicala, filozofia si disciplinele umaniste, sistemul de sanatate publica si puterea politicii sanitare. Aceste trei sfere sunt intr-o… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

