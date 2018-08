Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții organizațiilor au cerut Guvernului sa aloce fonduri la rectificarea bugetara pentru ca acest program sa fie demarat cat mai curand, in condițiile in care, la fiecare doua ore, o romanca este diagnosticata cu cancer uterin. Agitație mare la Guvern, zilele acestea urmeaza a fi operata…

- Ilie Dumitrescu, fost jucator și antrenor la FCSB, a criticat modul in care staff-ul roș-albaștrilor se comporta cu jucatorii tineri și a spus ca aceștia trebuie sa aiba un program de pregatire separat. "Eu am mai spus despre Florinel Coman ca ar trebui sa aiba un program de special de pregatire pentru…

- La nivelul judetului Prahova a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul “Administratie eficienta, servicii de calitate la nivel local”, Axa prioritara 2: Administrație publica și sistem judiciar accesibile si transparente. Valoarea totala a proiectului este de 681.270 de lei, 98% din valoarea…

- Cursul „Homeopatia - stiinta hahnemaniana unicista”, organizat de o companie privata, poate fi acreditat ca program de perfectionare continua, nu si ca program de obtinere a atestatelor de studii complementare. Deputatul Ovidiu Gant s-a interesat de acest subiect la Ministerul Sanatatii.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat, vineri, ca viitorul program european in domeniul cercetarii trebuie sa ofere un acces nediscriminatoriu la finantari pentru toti cercetatorii din UE. Victor Negrescu a participat, vineri, la evenimentul de prezentare in Romania a…

- Rusia a afirmat miercuri ca noul plan al NATO de intarire a pregatirii sale de lupta in Europa va agrava situatia din domeniul securitatii pe continent si ca Moscova va tine cont de aceasta in planificarea sa militara, potrivit agentiei Interfax, citata de Reuters. Oficiali occidentali au indicat saptamana…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, face parte din delegatia condusa de premierul Romaniei, Viorica Dancila, care se afla in vizita oficiala in Republica Portugheza, in perioada 6-7 iunie. In cadrul acestei vizite, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea a semnat astazi cu omologul sau din Republica Portugheza…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a desemnat trei organizații nonguvernamentale caștigatoare a Programului de Granturi mici in domeniul imbatranirii active, ediția 2018, care s-a desfașurat in perioada 3 martie pana la 21 mai curent.