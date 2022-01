Stiri pe aceeasi tema

- Copiii care se nasc cu malformatii cardiace vor fi operati in Romania, fara a fi necesar transferul lor in unitati sanitare din alte tari, ca urmare a Acordului de Cooperare in domeniul chirurgiei cardiovasculare pediatrice incheiat intre Ministerul Sanatatii, IRCCS Policlinico San Donato Italia, Asociatia…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat, marți seara ca decizia renunțarii la proiectul de lege privind introducerea certificatului electronic COVID-19 la locul de munca a venit din partea ministrului Sanatații, Alexandru Rafila. „Aș vrea sa vad cum a fost fundamentata decizia ca un certificat verde…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca autoritatile se asteapta ca valul 5 al pandemiei sa vina cu aproximativ 1 milion de cazuri de infectare. Alexandru Rafila a declarat ca se asteapta ca valul 5 al pandemiei sa vina cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de imbolnavire. "Numarul de cazuri,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si seful Centrului National pentru Supravegherea si Controlul Bolilor, medicul Adriana Pistol, prezinta, miercuri, planul de masuri pentru gestionarea valului 5 al pandemiei de COVID-19. Specialistii estimeaza ca acesta va fi generat, in special, de catre varianta…