- Au intrat in vigoare noile reglementari privind accesul pacientilor la tratamente in strainatate decontate de Ministerul Sanatatii (MS). Prin publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului nr. 81/2018 care modifica Ordinul 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament…

- Un pacient cu scleroza multipla traieste, in medie, cu circa 10 ani mai puțin decat o persoana sanatoasa, ceea ce se traduce in costuri indirecte, ce includ lipsa de productivitate cauzata de dizabilitate si decesul prematur, pensiile de invaliditate, indemnizațiile de handicap, concediile medicale…

- Incepand de ieri, soferii care nu inregistreaza contractul de vanzare-cumparare al autoturismului li se suspenda dreptul de a circula. Aceleasi sanctiuni sunt aplicate si proprietarilor ale caror masini nu corespund din punct de vedere tehnic, informeaza Mediafax. Suspendarea dreptului de a…

- Intrucat, in prezent, accesul pacienților la consultari și tratamente medicale in clinicile bune din afara țarii, in special a acelor pacienți cu afecțiuni foarte grave, pentru care chiar și cateva ore de intarzieri se pot dovedi fatale, este extrem de greoi, daca nu imposibil, Ministerul Sanatații…

- Sorina Pintea, la "Apel Matinal" Ministerul Sanatatii vrea sa simplifice procedurile de trimitere a bolnavilor pentru tratament în strainatate. Decizia vine în urma solicitarilor pacientilor si este supusa acum dezbaterii publice modificarea Ordinului 50 - dezbatere deschisa…

- Agentia Nationala pentru Reglementare în Energetica a majorat marti, 1 mai, prețul plafon la benzina si motorina. Prețul plafon la carburanți a fost stabilit pentru urmatoarele doua saptamâni. Astfel, pentru un litru de benzina cu cifra octanica 95 a fost stabilit pretul…