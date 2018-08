Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe mame, împreuna cu copiii, au protestat în fața Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale împotriva stabilirii de catre medici a diagnozelor false și a administrarii abuzive a antibioticelor. Protestatarele au depus la minister și o petiție, cu peste patru mii…

- Ministerul Sanatatii va prezenta luna viitoare un proiect pentru infiintarea unor unitati Stroke, pentru tratament specializat al accidentului vascular cerebral, a anuntat marti, la Slatina, ministrul Sorina Pintea, care a mentionat ca la finalul acestei saptamani va avea pe tema mentionata o intalnire…

- V.S. La sfarșitul saptamanii trecute, elevii au terminat anul școlar, peste 110.000 de copii din Prahova fiind liberi sa petreaca timpul liber dupa dorințe și dupa posibilitațile parinților. Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova vine cu propuneri pentru vacanța elevilor, adunand…

- In ultimele doua saptamani, mai multe spitale și DSP-uri au semnalat lipsa acestui vaccin din stoc, in contextul in care acesta se administreaza bebelușilor in primele zile dupa naștere. Ministerul Sanatații anunța ca in data de 24 mai s-au incheiat analizele de testare necesare pentru dobandirea…

- Trist. Așa este peste tot in țara. Romania se depopuleaza intr-un ritm incredibil, dar nu intereseaza pe nimeni. Pina cind? Pina cind nu o sa mai aiba de la cine sa fure, pina cind bugetul nu se va mai alimenta, pina cind oamenii care au muncit cinstit și au contribuit pentru batrinețe nu o sa-și ...

- Compania de teatru independent "Cuibul Artiștilor" organizeaza, impreuna cu Asociația Frends, cea de-a III-a ediție a turneului național "Cu inima la teatru". Pe 20 mai 2018 (duminica), tinerii artiști vor poposi la Campina pentru a oferi publicului de aici spectacolul "Experimentul", care se va juca…

- Sorina Pintea a spus ca, din acest punct de vedere, are un "feedback negativ"."Din pacate, am un feedback negativ. Nu am rezolvat problema spagii. Chiar astazi citeam niste elemente legate de faptul ca exista spitale unde se mai da spaga. M-ar fi interesat daca actul medical este conditionat,…

