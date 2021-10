Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații va demara o ampla acțiune de control la unitațile medicale in care doctorii și asistentele se sustrag de la garzile din saloanele cu bolnavi Covid-19. Cseke Attila, ministrul Sanatații a solicitat reprezentanților corpului de control sa verifice modul de eliberare, precum și legalitatea…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a dispus trimirea corpului de control pentru verificarea modul de eliberare, precum și legalitatea unor adeverințe medicale folosite de unele cadre medicale pentru a scapat de tratarea bolnavilor de Covid-19, potrivit unui comunicat de presa emis vineri…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a solicitat Corpului de Control sa verifice legalitatea unor adeverințe medicale emise pentru 12 medici, din doua spitale, prin care au fost exceptați de la garzi și de la ingrijirea bolnavilor de COVID-19. „Cseke Attila, ministrul Sanatații a solicitat…

- Ministrul Sanatatii, Cseke Attila, a solicitat reprezentantilor corpului de control sa verifice modul de eliberare, precum si legalitatea unor adeverinte medicale emise pentru personalul medical in vederea exceptarii de la efectuarea garzilor si scutirea de la acordarea asistentei medicale pacientilor…

- Cseke Attila, ministrul Sanatații a solicitat reprezentanților corpului de control sa verifice modul de eliberare, precum și legalitatea unor adeverințe medicale emise pentru personalul medical in vederea exceptarii de la efectuarea garzilor și scutirea de la acordarea asistenței medicale pacienților…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat ca, in cazul in care personalul medical nu se va vaccina sau nu se va testa la doua-trei zile, ori nu va putea prezenta un certificat care sa ateste ca a trecut prin boala, va putea fi dat afara din sistem, dupa 30 de zile. "Lucrezi in sistemul…

- Proiect de lege: Certificat verde pentru mai multe categorii de personal Cseke Attila. Foto: Agerpres. Personalul din spitale, din Ministerul Sanatații, Institutul Național de Sanatate Publica, din Casa Naționala de Asigurari de Sanatate și instituțiile din subordine va fi obligat sa prezinte…

- Daca in 17 iunie Lotera Romana incerca sa stimuleze romanii sa se vaccineze, oferind premii in valoare de peste 50.000 de lei. astazi afla ca Ministerul Sanatații a anunțat o noua loterie a vaccinarii. Ministrul interimar Cseke Attila a anunțat semnarea protocolului și a condițiilor in care romanii…