- Da, vaccinurile produse de companiile Pfizer/BioNTech, Moderna și AstraZeneca pot fi administrate persoanelor care sufera de boli autoimune. Conform strategiei naționale de vaccinare, acești pacienți se pot vaccina in etapa a II-a.Inainte de vaccinare, se recomanda ca pacienții cu boli autoimune sa…

- Vaccinurile produse de companiile Pfizer/BioNTech, Moderna și AstraZeneca pot fi administrate persoanelor care sufera de boli autoimune, scrie Ministerul Sanatații intr-o postare pe Facebook. Conform strategiei naționale de vaccinare, acești pacienți se pot vaccina in etapa a II-a.Inainte de vaccinare,…

- „Cererea e mai mare decat oferta producatorilor.O veste buna: premierul Romaniei și-a exprimat disponibilitatea pentru a procura pentru țara noastra, pentru a aloca resursele necesare, pentru procurarea tuturor vaccinurilor care sunt disponibile.Ministerul Sanatații a semnat zilele trecute o comanda…

- Ministerul Sanatatii precizeaza ca vaccinurile impotriva COVID disponibile in Romania, de la Pfizer si Moderna, permit donarea de sange imediat dupa vaccinare, fara o perioada de asteptare. „Vaccinurile impotriva COVID-19 disponibile in Romania in acest moment, Pfizer BioNTech si Moderna, permit…

- Ministerul Sanatatii anunta ca angajatii din sanatate si din serviciile sociale, cuprinsi in prima etapa de vaccinare, se vor putea imuniza si dupa inceperea celei de-a doua etape. Ministerul Sanatatii a indemnat, vineri, printr-un mesaj pe Facebook, centrele de vaccinare sa accelereze programarile…

- Aproximativ 1,4 milioane de israelieni au primit deja o doza de vaccin Pfizer/BioNTech; populația toatla a țarii este de 8,7 milioane; operațiunea a durat mai puțin de trei saptamani, relateaza Dailymail intr-o analiza. Aproape 146.000 de persoane au primit doza doar luni – mai mult decat au distribuit…

- Laboratorul chinez Sinopharm a anuntat miercuri ca unul dintre vaccinurile sale anti-coronavirus are o eficacitate de 79%, procent inferior celor revendicate de competitorii americani Pfizer si Moderna, transmite AFP, care mentioneaza ca Sinopharm este prima companie farmaceutica de stat chineza care…

- Autoritatile sanitare din Marea Britanie sfatuiesc persoanele cu antecedente „semnificative” de reactii alergice sa nu faca vaccinul anti-Covid-19 Pfizer-BioNTech, dupa ce doua persoane au prezentat reactii adverse marti, anunța agerpres . Intr-o declaratie, Stephen Powis, directorul medical al Serviciului…