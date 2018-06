"Pot sa va spun ca saptamana aceasta Ministerul Sanatatii va demara un proiect, in sensul ca va publica in SEAP o procedura pentru achizitionarea a pana la 1.000 de incubatoare, acord-cadru, astfel incat sa acopere tot necesarul existent in acest moment in Romania. Pentru ca investim in sanatate, investim in viitor", a spus ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, dupa ce a vizitat mai multe sectii ale Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, printre care si Pediatria si Terapia Intensiva de la Neonatologie.