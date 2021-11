Stiri pe aceeasi tema

- Legislația in vigoare nu exclude utilizarea la domiciliu a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de saliva, iar decizia utilizarii la domiciliu a acestor teste „revine sistemului educațional”, a anunțat, miercuri, Ministerul Sanatații intr-un comunicat de presa. Reprezentanții ministerului…

- Legislația in vigoare nu exclude utilizarea la domiciliu a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de saliva, iar decizia utilizarii la domiciliu a acestor teste „revine sistemului educațional”, a anunțat astazi Ministerul Sanatații. „Pentru folosirea testelor nu este necesara pregatire…

- Ministerul Educatiei a solicitat Ministerului Sanatatii sa explice in mod clar felul in care se vor face testele rapide antigen din saliva pentru diagnosticarea infectiei cu COVID-19 la elevi, a informat instituția condusa de ministrul Sorin Cimpeanu intr-un comunicat. Concret, ministerul Educatiei…

- Procedura de testare a elevilor in școli. Care sunt regulile stabilite de Ministerul Sanatații și cand ajung testele in unitați Testarea elevilor cu teste antigenice rapide din saliva se va realiza in prima si in a patra zi lucratoare a saptamanii, in sala de clasa, de catre cadrul medical sau persoanele…

- Testarea va fi efectuata la inceputul cursurilor, in clase, in prima și a patra zi a saptamanii, de catre personalul medical – acolo unde exista – sau de cadrele didactice, conform Instrucțiunii privind procedura de lucru elaborata de Ministerul Sanatații. Ministerul Educatiei a anuntat ca, din datele…

- In total, 75,7% dintre repondenții unui chestionar al sindicatelor de profesori nu sunt de acord sa supravegheze copiii in timp ce-și administreaza testele din saliva pentru depistarea COVID-19, se arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri, de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”,…

- Ministerul Sanatații a finalizat procedura de lucru privind realizarea testarii rapide antigen din saliva, pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 a elevilor in unitațile de invațamant.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat astazi ca de saptamana viitoare vor fi distribuite in școli testele de saliva. „Tocmai ce am avut o discuție cu ONAC (Oficiul National pentru Achizitii Centralizate), procedura de achiziție este in curs de finalizare, iar saptamana viitoare, am primit…